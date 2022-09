Rekord-Hitze in Südkalifornien: Mehrere Gebiete in Flammen

Sacramento – Nach einem fast regenlosen Sommer sind viele Gebiete in Kalifornien stark ausgetrocknet und leicht entzündbar. Zudem herrscht im Westen der USA seit Tagen extreme Hitze. In der Landeshauptstadt Sacramento waren die Temperaturen am Montag auf 45 Grad Celsius angestiegen, der US-Wetterbehörde zufolge ein Rekord in Sacramento.