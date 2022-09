Bayern feierte 19. Auftaktsieg in Folge, Klopp war nach Pleite in Napoli bedient

Die überragende Leistung von Bayerns Leroy Sane war mehr als nur ein Fingerzeig an die Konkurrenz. © IMAGO/ULMER

Mailand/Frankfurt - Dem FC Bayern München ist zum 19. Mal in Folge der Start in die Fußball-Champions-League gelungen. Trainer Julian Nagelsmann sprach nach dem 2:0-Erfolg bei Inter Mailand am Mittwochabend zufrieden von einem "verdienten Sieg". Bedient war hingegen Liverpool-Coach Jürgen Klopp nach der 1:4-Pleite in Neapel. "Wir waren nie wirklich im Spiel", erklärte der Deutsche. Eintracht-Frankfurt-Coach Oliver Glasner gab sich nach der 0:3-Heimniederlage gegen Sporting Lissabon kämpferisch.

Entgeltliche Einschaltung

Mann des Spiels in Mailand war Leroy Sane, der an beiden Bayern-Toren wesentlich beteiligt war. "Leroy ist ein Schlüsselspieler für besondere Momente", lobte Kapitän Manuel Neuer und Sportvorstand Hasan Salihamidzic ergänzte: "Es macht Spaß, ihm zuzuschauen." Auch ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer, der in der Startelf stand und eine Stunde lang spielte, zeigte erneut eine gute Leistung. "Ich fühle mich akzeptiert in der Mannschaft und hab meine Rolle gefunden", meinte der 28-Jährige im "Sky"-Interview.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Twitter (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Als nächstes treffen die Bayern kommenden Dienstag in München auf Barcelona, wo es zum Wiedersehen mit Robert Lewandowski kommt. Der Pole erzielte beim 5:1-Erfolg der Katalanen gegen Viktoria Pilsen gleich drei Tore. Der 34-Jährige ist damit der erste Spieler in der Geschichte der Königsklasse, der für drei verschiedene Vereine (Barca, Bayern, Dortmund) Dreierpacks erzielt hat. "Robert ist unersättlich", schwärmte sein Trainer Xavi.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Twitter (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Bayern-Urgestein Thomas Müller kündigte an, man werde den Ex-Münchner "hart, aber herzlich" empfangen. Und Teamkollege Leon Goretzka erklärte Richtung Lewandowski: "Wir freuen uns alle, ihn wiederzusehen. Aber das mit den Toren kann er sich in dem Spiel sparen." Die Deutschen verteidigen mittlerweile eine stolze Serie von 29 CL-Gruppenspielen ohne Niederlage.

5 x 1 Snow Card Tirol gewinnen TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Bei Liverpool ist hingegen der Wurm drin. Nach einem suboptimalen Start in die Premier League misslang auch international der Auftakt. "Es fehlen viele Dinge. Wir arbeiten nicht als Team", erklärte Klopp angesichts der heftigen Niederlage gegen Napoli. Der 55-Jährige ärgerte sich vor allem über die Art und Weise der Gegentreffer. "Diese Tore haben wir auf einem Teller serviert", monierte er. "Wir standen nicht kompakt, weder defensiv noch offensiv."

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Twitter (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

In der Liga ist Liverpool lediglich Siebenter, gegen den Kalajdzic-Club Wolverhampton ist am Samstag ein Sieg Pflicht. "Wir müssen uns neu erfinden und ein Set-up finden, um in so ziemlich allem viel besser zu werden", erklärte Klopp.

Eintracht-Trainer Glasner musste unterdessen die ebenso bittere wie deutliche Nullnummer beim CL-Debüt der Frankfurter gegen Sporting erst einmal verdauen. "Die Niederlage tut sehr weh, weil sie in dieser Höhe nicht absehbar war. Wir haben eine großartige erste Halbzeit gespielt", resümierte der Österreicher und sprach von fehlender Effizienz.

Mehr zum Thema

"Wir nehmen den Kopf hoch und weiter geht's. Das Ergebnis darf uns nicht zermürben", versuchte der 48-Jährige positiv zu bleiben. "Ich habe im Vorfeld gelesen, dass seit 25 Jahren kein Neuling mehr die Gruppenphase in der Champions League überstanden hat. Wir wollen die Ersten sein." Nächster Gegner ist am Dienstag Olympique Marseille, die Südfranzosen mussten sich bei Tottenham 0:2 geschlagen geben. (APA/dpa/Reuters)