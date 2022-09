Hohe Energiepreise: So will die EU-Kommission gegensteuern

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will auch Unternehmen in die Pflicht nehmen, die derzeit mit der Energiekrise hohe Gewinne machen.

Brüssel – Die Energiepreise in Europa gehen durch die Decke, Rufe nach europäischen Maßnahmen gegen den hohen Strompreis werden immer lauter. Dazu treffen sich die Energieministerinnen und -minister, darunter Ressortchefin Leonore Gewessler (Grüne), am Freitag in Brüssel. Zur Debatte stehen fünf Maßnahmen der EU-Kommission, aber auch die tschechische Ratspräsidentschaft hat Pläne.