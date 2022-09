„Our Way of Healing“ vereint Geist und Seele

Entschleunigen, Energie tanken, Körper, Geist und Seele in Einklang bringen und genießen auf 4-Sterne-superior-Niveau im Panorama Royal in Bad Häring. © Hotel Panorama Royal

Bad Häring – Die beeindruckende Geschichte könnte beginnen mit: „Es war einmal ein außergewöhnlicher Ort im Tiroler Unterland, der sich wie von selbst für die Errichtung eines Hotels vor prächtiger Bergkulisse anbot …“ Und tatsächlich erliegt man schnell dem Charme der Location auf der grünen Häringer Kuppe, die einen tiefen Blick in das heimische Inntal gewährt. Die gegenüberliegende Seite, angrenzend an das majestätische Kaiser-Massiv, könnte leicht einem Vintage-Postkarten-Motiv entsprungen sein. „Es war viel mehr als nur das Naturidyll, das mich sofort gefangen und verzaubert hatte. Das Stück Land ist nämlich ein nachgewiesener Kraft- und Energieplatz. Was sollte man hier anderes schaffen als ein Haus, in dem Vitalität, Vielfalt und Heilung geboten wird?“, schwärmt Panorama-Royal-Betreiber, Quereinsteiger und „Hotelier-Spätzünder“ Peter Mayer. Inzwischen blickt der dynamische Gründer in Sachen ganzheitliches Wohlgefühl auf eine fast 20-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Mit dem Anspruch, dem Gast „Energie, Kraft und Lebensfreude“ zu bescheren, geht es für die prächtig-royale Herberge in Richtung Zukunft.

Spitzenplatz in Europa

In weniger als zwei Dekaden hat sich das großzügig angelegte Hotel-Ensemble in Bad Häring eine Top-Platzierung auf dem Kontinent gesichert. Viele kleinere und bedeutende Meilensteine haben dazu beigetragen. Der Start erfolgte im Jahr 2003 mit 43 Zimmern, zwei Seminarräumen und einem Wellness-Bereich. Mit einem hohen Maß an Sensibilität und dem untrüglichen Gespür für den Zeitgeist wagte Inhaber Peter Mayer den stetigen Ausbau und bisweilen die Neu-Erfindung des Betriebes. Alle drei Jahre wird massiv in die Wohlfühl-Infrastruktur investiert. Es gilt, die inneren Stärken des Standortes zu kultivieren und dabei ständig wechselnde Herausforderungen zu stemmen. Ob Sauna-, Wasser- und Relaxwelt, Panorama-Park, Spirit- und Healingcenter, Sky-Terrasse und Ort der Regeneration, die Erweiterungs- und Relaunch-Maßnahmen stehen naturgemäß unter dem Generalthema „Our Way of Healing“.

Mit Beharrlichkeit zum Ziel

Dabei waren anfangs nur ein paar Wegbegleiter von der Idee „Panorama Royal“ gleichermaßen überzeugt und inspiriert wie der Mentor selbst. „Die Werte, die wir als Team leben, dokumentieren wir in Architektur, Lifestyle und den Angeboten“, erklärt ein rastloser Peter Mayer die einzelnen Facetten eines Wellness-Aufenthaltes in Bad Häring. Gäste schöpfen Energie, Kraft und Lebensfreude, üben sich in Gelassenheit, lernen wieder Freude und Achtsamkeit, beschreiten den Weg der Regeneration und stärken ihre Selbstheilungskräfte. Eingebettet ist dieses Ansinnen in ein Umfeld, das seinesgleichen sucht. Es ist sprichwörtlich für jeden etwas dabei, das zahlreiche nahe und internationale Publikum muss nur mehr auswählen.

Genuss, Gesundheit, Wellness

Eine wesentliche Rolle spielt die Kulinarik, die auf der Basis einer liebevollen und schonenden Zubereitung das kunstvolle Genießen wieder in den Fokus rückt. Die meisterliche Küche des Panorama Royal wurde mit zahlreichen Preisen diverser Fachjuroren bedacht.

Sorgfältig zusammengestellte Gesundheits-Packages bedienen die Sehnsucht nach Ruhe, dem Loslassen vom brausenden Alltag und dem Sammeln frischer Kräfte. Die einzigartige „Wellness-Welt“ wartet unter anderem mit Highlights auf, wie einem Salzwasserbecken, Entspannungspools, Ruhezonen drinnen und draußen. Meditationen, Massagen, Yoga und Qigong komplettieren die Liste der Möglichkeiten. Luxuriöses Ambiente erwartet die Gäste in einer der „WoW-Suiten“, die mit bis zu 80 Quadratmetern Wohnfläche keine Wünsche mehr offenlassen.

Aber nicht nur Besucher des Panorama Royal kommen auf ihre Kosten. Das Hotel hat sich in all den Jahren einen klingenden Namen als attraktiver Arbeitgeber geschaffen. Schließlich wirken die Power des Kraftplatzes und der kollegiale Führungsstil des Inhabers hochmotivierend auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der einzelnen Abteilungen.

„‚Our Way of Healing‘ ist kein bloßes Schlagwort. Ich empfinde tiefe Freude, wenn ich sehe, wie er immer häufiger zum Weg unserer treuen Gäste wird!“, betont Hotelier Peter Mayer die Absicht, das Panorama Royal auch in den kommenden Zeiten zum „Haus am Platz“ zu machen.

Das Panorama Royal präsentiert sich für alle am Samstag, dem 17. September, im Rahmen eines Tages der offenen Tür.