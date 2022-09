Weltmeister Verstappen als Partycrasher bei 100-Jahre-Jubiläum von Monza?

Nach der orangen Party in Zandvoort wollen jetzt die italienischen in Monza ausgiebig feiern. © HOCH ZWEI via www.imago-images.de

Monza - Formel-1-Weltmeister Max Verstappen könnte beim 100-Jahre-Jubiläum der Rennstrecke in Monza den Partycrasher spielen. Während der souveräne Titelverteidiger beim Großen Preis von Italien am Sonntag (15.00 Uhr/live tt.com-Live-Ticker, ORF 1, Sky) im Red Bull wieder der große Favorit ist, will die Scuderia beim Ferrari-Heimrennen das erneute Chaos-Wochenende von Zandvoort mit einem Erfolgserlebnis beim Highspeed-Spektakel vor den motorsportverrückten Tifosi vergessen machen.

Die orange Party beim Heimrennen in Zandvoort mit einem famosen Verstappen dürfte dem 24-Jährigen aber noch einmal den letzten Schub für die finale Phase der WM-Entscheidung gegeben haben. Verstappen feierte den zehnten Sieg im 15. Saisonrennen. Der Bolide ist zudem wie prädestiniert für den superschnellen Kurs rund 20 Kilometer entfernt von Italiens Metropole Mailand. Alles andere als ein Sieg des klar führenden Niederländers wäre eine Überraschung.

Verstappen liegt in der WM-Wertung derzeit 109 Punkte vor seinem Teamkollegen Sergio Perez sowie Ferrari-Star Charles Leclerc. Sechs Rennen stehen nach dem Großen Preis von Italien noch auf dem Programm, rechnerisch kann Verstappen schon im ersten Rennen in Übersee seinen zweiten Titel fixieren. Er bräuchte nach dem Grand Prix in Singapur (2. Oktober) insgesamt 138 Punkte mehr als sein erster Verfolger. Die sind in den danach noch ausstehenden Rennen und den Zusatzpunkten für den Sprint in Brasilien (maximal 8) noch zu holen. Bei Gleichstand nach dem Finale in Abu Dhabi hätte Verstappen dank der höheren Anzahl an Siegen auch die Nase vorn.

Ferrari steht also in mehrfacher Hinsicht unter Druck. Ein Siegabo auf dem Heimkurs hat Ferrari aber nicht gerade. Immerhin weiß Leclerc, wie es geht. 2019 triumphierte der Monegasse in Italien. Davor hatte zuletzt Fernando Alonso 2010 in Monza gewonnen. Von insgesamt 242 Ferrari-Siegen in der Formel 1 gelangen der Scuderia 19 in Monza.

Zudem will Ferrari auch noch einen farblichen Akzent in Gelb in Gedenken an den Geburtsort Modena von Enzo Ferrari setzen. Die Aussichten für das Rennen klingen trist. "Auf dem Papier ist Monza für uns nicht die beste Strecke", wiederholte Leclerc zuletzt nach Rang drei in den Niederlanden. "Ich weiß, dass die Fans hinter uns stehen werden, aber unsere Aufgabe in Italien wird schwieriger als in Zandvoort."

