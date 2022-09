Abschussbescheid für vier Wölfe in Osttirol nun erlassen

Innsbruck, Lienz – Für vier Wölfe in Osttirol – darunter erstmals auch zwei männliche Jungtiere – wurden am Donnerstag die Abschussbescheide erlassen. Sie gelten bis 30. September und betreffen zwei Jungtiere aus dem Hochstadelrudel und zwei männliche Wölfe in Obertilliach, Kartitsch und Anras.

Das Fachkuratorium zur Beurteilung der Gefährlichkeit von Großraubtieren hatte vergangene Woche Entnahmeempfehlungen für insgesamt vier Wölfe in Osttirol ausgesprochen. Am Mittwoch hat die Tiroler Landesregierung die entsprechenden Gefährlichkeitsverordnungen beschlossen. So konnten die Bescheide am Donnerstag erlassen werden.