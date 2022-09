Mehrere Fälle in Innsbruck: Polizei warnt vor Anrufen falscher Beamter

Innsbruck – Betrüger versuchen aktuell wieder vermehrt, über Anrufe an das Geld nichtsahnender Opfer zu kommen. Bei der Innsbrucker Polizei gingen am Donnerstag gleich mehrere Meldungen ein: Ein vermeintlicher Polizeibeamter habe am Telefon behauptet, dass ein naher Angehöriger – meist Sohn oder Tochter – einen Unfall verursacht habe und nun in Haft sei. Der falsche Polizist forderte eine Kaution, damit der bzw. die Verwandte wieder freigelassen werden könne.