Monarchin wurde 96 Jahre alt: Queen Elizabeth II. ist tot

London – Die britische Königin Elizabeth II. ist tot. Sie starb am Donnerstag im Alter von 96 Jahren friedlich auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral in Schottland, wie der Palast mitteilte. Elizabeth II. war länger als jeder andere britische Monarch vor ihr auf dem Thron. Sie war Staatsoberhaupt von Großbritannien und Nordirland und mehr als einem Dutzend weiterer Staaten, darunter Kanada, Neuseeland und Australien. Mit ihrem Tod geht eine Ära zu Ende.

Ihr Sohn Charles ist nun König. Das teilte der Buckingham-Palast am Donnerstag mit. Er und seine Frau Camilla werden die Nacht auf Balmoral verbringen und am morgigen Freitag nach London zurückkehren.

Nach dem Tod seiner Mutter drückte Charles seine tiefe Trauer aus. „Der Tod meiner geliebten Mutter, Ihrer Majestät der Königin, ist für mich und alle Mitglieder meiner Familie ein Moment größter Trauer", erklärt Charles in einer Mitteilung der königlichen Familie. „Wir trauern zutiefst um den Tod einer geschätzten Souveränin und einer vielgeliebten Mutter. Ich weiß, dass ihr Verlust im ganzen Land, in den Reichen und im Commonwealth und bei unzähligen Menschen auf der ganzen Welt tief zu spüren sein wird." Weiter erklärt Charles: „Während dieser Zeit der Trauer und des Wandels werden meine Familie und ich durch unser Wissen um den Respekt und die tiefe Zuneigung, die für die Königin so weit verbreitet war, getröstet und gestärkt."

Mitarbeiter des Buckingham-Palasts haben am Donnerstagabend die offizielle Mitteilung vom Tod der Queen am Tor des Buckingham-Palasts angebracht. Vor der offiziellen Residenz der Queen in London hatten sich bereits vor der Bekanntgabe Hunderte Menschen versammelt. Viele stimmten die Nationalhymne an und brachen in Tränen aus, als die Flagge auf halbmast gesetzt wurde.