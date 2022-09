Der neue König Charles III. und seine Geschwister begleiteten in einem Leichenzug den Sarg von Queen Elizabeth II. von der königlichen Residenz, dem Palace of Holyroodhouse, in die St.-Giles-Kathedrale. Dort findet nun ein Gottesdienst statt, bevor die Öffentlichkeit in der Kirche von ihrer Königin Abschied nehmen kann.