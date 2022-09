Neues interaktives Hörspiel: Mit dem Kaiser am Achensee

Pertisau – In einem neuen interaktiven Hörspiel-Erlebnis entführt die historische Erzählfigur Kaiser Maximilian I. Besucher auf eine spannende Reise durch die Region Achensee. An 24 Stationen stehen mittels GPS oder über das Scannen eines QR-Codes unterschiedliche Audiodateien, Texte und Fotos bereit, die Informationen über den jeweiligen Ort unterhaltsam vermitteln. Zudem warten bei einigen Hörspiel-Stationen interaktive und spielerische Elemente wie Rätsel oder sonstige Aufgaben auf kleine und große Besucher. Sind die Achensee-Hörspiele einmal am Handy heruntergeladen, funktioniert die weitere Nutzung der „Locandy-App“ ohne Internet-Verbindung. Die Geschichten werden punktgenau vor Ort erzählt, und die interaktiven Elemente lenken die Aufmerksamkeit der Zuhörer auf die Besonderheiten der Umgebung. So soll die analoge Welt weiterhin im Fokus stehen. Zu den 24 Stationen des interaktiven Hörspiels zählen etwa das Fürstenhaus in Pertisau, der Dalfazer Wasserfall, das Atoll Achensee mit Spieleschiff, die St.-Notburga-Kirche, die Achenseebahn, die Achenseeschifffahrt und das steinerne Gipfelkreuz der Seekarlspitze (2261 m). (TT)