Krankenhaus St. Johann fordert weiter zweiten MRT

St. Johann i. T. – Wie berichtet, gibt es rund um einen Magenetresonanztomographen (MRT) ein Gezerre im Bezirk Kitzbühel: Das Bezirkskrankenhaus St. Johann fordert einen zweiten MRT, der Radiologe Eberhard Partl hat bereits einen und will dafür einen Kassenvertrag und die Liste Fritz findet das Gezerre beispiellos und sieht naturgemäß Gesundheitslandesrätin Annette Leja (ÖVP) in der Pflicht. Diese solle endlich den Großgeräteplan an die Erfordernisse der modernen Medizin anpassen.

Beim BKH sieht man den Wunsch Partls durchaus positiv: „Ein Kassenvertrag könnte sicher etwas Druck von der angespannten Situation nehmen, aber diese Maßnahme würde das Problem nicht lösen“, stellt BKH-Verbandsobmann Paul Sieberer klar, „bei weniger aufwändigen Untersuchungen könnten so zwar die Wartezeiten reduziert werden, aber für komplexe Untersuchungen, die nur im Krankenhaus durchgeführt werden können, bleibt unser dringender Bedarf nach einem zweiten Gerät klar aufrecht.“ Radiologie-Chef Prim. Ehrenfried Schmaranzer: „Es gibt eine Vielzahl von Untersuchungen und Behandlungen, die nur im Umfeld des Krankenhauses durchgeführt werden können. Dazu zählen beispielsweise unser sehr gut angenommener Schwerpunkt in der Gefäßchirurgie oder die Wirbelsäulenchirurgie – beides mit teils aufwändigen prä- und postoperativen Untersuchungen. Aber auch Beckengefäßabklärungen, Prostatadiagnostik oder die Trauma- und Neurodiagnostik nach Unfällen zählen dazu.“

Zudem ist mit Christof Kranewitter als designiertem Nachfolger von Prim. Schmaranzer künftig ein Spezialist in der interventionellen Radiologie am BKH engagiert und will diesen Bereich verstärkt forcieren. Um die unterschiedlichen neuen Therapiemethoden durchführen zu können, ist eine präinterventionelle Planung anhand von Bilddatensätzen, meist MRT-Bildern, notwendig. Ein neuer Schwerpunkt in der Diagnostik wird das kardiale MRT (Herz-MRT), mittlerweile ein wichtiger Bestandteil in der modernen Diagnostik von unterschiedlichen Herzerkrankungen. (mm)