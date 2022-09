Viel los am Lilienhof: Benefizreihe im Bezirk Kufstein

Eine Gruppe von „Schritt für Schritt“ feierte in der Kaiser Welt den Saisonabschluss.

Schwoich, Scheffau – Bergpanorama genießen, sich austauschen, Spaß haben. Die Ski Schule Scheffau lud kürzlich zum „Sommerabschlussfest mit Freunden“. Das Ende der Saison feierte man speziell mit Kindern mit Behinderung und deren Betreuern. Eine Gruppe des Schwoicher Vereins „Schritt für Schritt“ folgte der Einladung und durfte einen Tag beim Brandstadl in der Kaiser Welt genießen.

Unterstützen kann man das Projekt „Schritt für Schritt“, das sich der ganzheitlichen Förderung von Kindern mit Behinderung widmet, derzeit in vielerlei Hinsicht: Zum einen ist der gemeinnützige Verein als einer der „Orte des Respekts“ nominiert. 183 Projekte aus Österreich, die einen Beitrag für ein respektvolles Miteinander und Zusammenleben leisten, stehen zur Wahl. Für den Publikumspreis abstimmen kann man noch bis 14. September im Internet unter

Zum anderen veranstaltet das Kufsteiner Kulturzentrum Arche Noe eine Benefizreihe zugunsten des Lilienhofs in Schwoich. Auf dem Programm direkt am Hof stehen The Western Country Band (16. September, 19.30 Uhr), ein Kabarett-Gipfel (17. September, 19.30 Uhr) und Frühschoppen mit Horst Eberl und Luis aus Südtirol (18. September, 10 Uhr). Infos und Tickets gibt es unter