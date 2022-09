Appell an Autofahrer: Polizei kündigt Schwerpunktaktion zum Schulstart an

Innsbruck – Angesichts des bevorstehenden Schulbeginns in Tirol kommende Woche appelliert die Tiroler Polizei an alle Autofahrerinnen und Autofahrer, Rücksicht auf Kinder im Straßenverkehr zu nehmen. Daher setzt die Polizei auch zu Beginn des heurigen Schuljahres wieder auf Präsenz und Schwerpunktaktionen im Bereich der Schulen und Kindergärten, um die Sicherheit auf Schulwegen weiter zu steigern. Im Vorjahr wurden in Tirol 34 Schulkinder bei 32 Unfällen am Schulweg verletzt.