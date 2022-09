Zwischen Inflation und Rezession: EZB beschloss kräftige Zinserhöhung

Frankfurt, Wien – Einstimmig sei die Entscheidung gewesen – und historisch. Die EZB hob den Leitzins gestern um 0,75 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent an. Zwar seien unterschiedliche Ansichten am Tisch gelegen, aber nach einer „gründlichen Diskussion“ sei die gemeinsame Entscheidung zum kräftigen Zinsschritt gefallen. Die Teuerungsraten seien „nach wie vor deutlich zu hoch“, argumentierte EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Es ist der erste so große Zinsschritt seit Bestehen der Notenbank. Nötig macht ihn die Rekordinflation, die den Währungshütern seit Monaten im Nacken sitzt. Die Rate lag im August bei 9,1 Prozent – und damit weit über vorhergehenden Prognosen.

Immer mehr Ökonomen halten es deshalb für möglich, dass die Wirtschaft im Euroraum aufgrund der anhaltenden Energiekrise und den nicht enden wollenden Lieferkettenproblemen in eine Rezession rutschen könnte. Und das dürfte der EZB in ihrer gestrigen Entscheidung ordentlich Tempo gemacht haben, denn: „In einer Rezession ist es freilich schwierig, Zinsen zu erhöhen“, sagt Bruckbauer. Letztlich hätten die Menschen aber „mehr Angst vor der Inflation als vor der Rezession, was den Schritt aus Sicht der EZB notwendig machte“.

Heißt: Die EZB will die Angst vor dem Energiepreisschock dämpfen – und mit der Anhebung des Leitzinses eine Signalwirkung erzielen. Denn die ständige Erwartung weiterer Preissteigerungen kann auch zu einer „Art selbsterfüllende Prophezeiung werden“, sagt Baumgartner. In diesem Umfeld sei es für Unternehmen leichter, Preise anzuheben, für Arbeitnehmer höhere Löhne zu fordern. In einer Rezession oder zumindest sehr abgekühlten Konjunktur sei das natürlich deutlich schwieriger. In „den Zweit- und Drittrundeneffekten wird sich der Zinsschritt also natürlich bemerkbar machen“, sagt auch Bruckbauer, „die Inflation also im zweiten Halbjahr des kommenden Jahres leicht sinken“. Dieser Ausblick spiegelt sich auch in den Inflationsprognosen wider. 2023 werde die Inflation laut EZB voraussichtlich bei 5,5 Prozent liegen, 2024 dann auf 2,3 Prozent sinken. Zudem soll sich durch den Zinsschritt auch der Euro zum Dollar etwas stabilisieren: Üblicherweise profitiert eine Währung von steigenden Zinsen, da sie für Anleger attraktiver wird.