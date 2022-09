ÖVP will Klimabonus nicht für Asylwerber, Kogler erteilt Absage

Wien, Innsbruck – Der Klimabonus, der in diesen Tagen zum ersten Mal ausgezahlt wird, ist Gegenstand einer Auseinandersetzung der Koalitionspartner geworden. In der ÖVP fordert nach dem Tiroler Spitzenkandidaten Anton Mattle auch Generalsekretärin Laura Sachslehner einen Ausschluss von Asylwerbern. Der Bezieherkreis sei „nicht gerecht“. Die Verantwortung dafür sieht sie bei der grünen Umweltministerin Leonore Gewessler. Diese lehnte das Begehr als „schäbig“ ab.

Der Klimabonus geht an alle Menschen, die innerhalb eines Kalenderjahres mindestens ein halbes Jahr legal in Österreich waren, unabhängig von der Staatsbürgerschaft. Damit steht er auch Asylwerbern zu.

Sachslehner räumte gestern im Gespräch mit Journalisten ein, dass die ÖVP das Gesetz in dieser Form mit beschlossen habe. Der Klimabonus könne aber ein „Pull-Faktor“ sein, also Migranten nach Österreich locken. Deshalb wolle sie rasch eine Änderung – möglichst noch vor der nächste Runde der Auszahlung.

Der grüne Koalitionspartner denkt aber zumindest aktuell nicht daran. Vizekanzler Werner Kogler verwies in einer Pressekonferenz in Innsbruck darauf, dass die ÖVP das Gesetz in der vorliegenden Form mit beschlossen hat. Gewessler hält es für „schäbig“, Menschen gegeneinander auszuspielen. Nötig seien vielmehr Zusammenhalt und Solidarität: „Wir werden diese Krise nur gemeinsam bewältigen oder wir werden gemeinsam daran scheitern.“