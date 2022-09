Messerattacke in Bayern: Laut Ermittlern keine Hinweise auf Terror-Motiv

Ansbach – Nach der Messerattacke in der bayrischen Stadt Ansbach haben die Ermittler bisher keine Hinweise auf ein terroristisches oder extremistisches Motiv des Angreifers. Das sagte der Präsident des Polizeipräsidiums Mittelfranken, Roman Fertinger, am Freitag bei einer Pressekonferenz. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 30-jährige Afghane am Vorabend alleine handelte, wie der Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Ansbach, Kriminaldirektor Dieter Hegwein, sagte.