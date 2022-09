Viele Events: Imst macht eine Woche lang Demokratie schmackhaft

Werben für Demokratie: StR Richard Aichwalder, GR Pia Walser, BM Stefan Weirather und GR Norbert Praxmarer sowie Kirsten Mayr, Philipp Scheiring und Johanna Heumader-Schweigl (v. l.). © Paschinger

Von Alexander Paschinger

Imst – Dass in zwei Wochen der Tiroler Landtag und wiederum zwei Wochen später der Bundespräsident gewählt wird, hat eigentlich nichts mit der anbrechenden Demokratiewoche in Imst zu tun. Aber: Sie kommt geradezu rechtzeitig, beschäftigen sich doch einige der Schwerpunkte und Veranstaltungen mit dem Wesen der Demokratie und mit einer sehr breiten Auslegung ihrer Auswirkungen auf das Zusammenleben.

Es ist der 15. September, der diese Demokratiewoche auslöst, der internationale Tag der Demokratie. Und es ist freilich nicht die Stadt Imst allein, die diesen Tag und seine Bedeutung feiert. Auch Hall, Jenbach, Reutte, Telfs und Wörgl beteiligen sich an der Demokratiewoche, Schwaz hat allerdings für heuer absagen müssen.

Dass man in Imst den Bürgern die Demokratie schmackhaft machen will, ist beinahe schon buchstäblich zu nehmen: Unter dem Motto „B(r)otschaften“ werden von den Bäckereien Plattner und Perktold während der Aktionswoche 3000 Brotsackerln mit der Aufschrift „Gemeinwohl und Zusammengehörigkeit stärken ist unser täglich Brot“ ausgegeben.

„Wir setzen heuer auf eine große Breite“, erklärt BM Stefan Weirather mit den anderen Verantwortlichen der einzelnen Ausschüsse sowie Vertretern von Miteinand, Integrationsbüro und Jugendzentrum. Tatsächlich wird auch die anstehende Mobilitätswoche integriert.

Die Kombination schlechthin dieser beiden Themenbereiche wird das Radlkino am 15. September: „Das Rad am Laufen halten ist Demokratie leben“, heißt das Motto. Mithilfe von fünf Rädern als Generatoren werden am Oberen Sparkassenplatz ab 20.15 Uhr erst ein Kurzfilm und danach der Streifen „Edie“ über eine 83-Jährige gezeigt, die ihr Leben noch einmal in die Hand nimmt, um einen Berg zu erklimmen. Als Radler und Stromlieferanten haben sich übrigens schon Stadtpolitiker wie etwa StR Richard Aichwalder gemeldet: „Wir freuen uns, für die Allgemeinheit strampeln zu dürfen“, meint er augenzwinkernd. Für Getränke und regionale Snacks ist bei freiem Eintritt gesorgt.

Tags darauf, am Freitag, nützt der Obmann des Umweltausschusses, Norbert Praxmarer, den Sparkassenplatz, um der Bevölkerung den großen E-Transportrad-Test anzubieten.

„Vielfalt schätzen ist Demokratie leben“, gibt Johanna Heumader-Schweigl von Miteinand das General-Motto der Woche aus. Das wird auch großes Thema bei „Imst is(s)t Vielfalt“ am Samstag, den 17. September, am Oberen Sparkassenplatz. Geboten werden Schmankerln aus aller Welt, die hier in Imst zusammenkommen. Kirsten Mayr vom Integrationsbüro berichtet vom Staatsbürgerschaftstest, an dem sich jeder einmal versuchen kann, ebenso wie von Kindertheater oder dem Kuchenbuffet des Gymnasiums.