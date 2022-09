Copy-Paste mit Krönchen: Basquiats Blockbuster-Schau in der Albertina

Wien – Sein Werk sei auch deshalb noch aktuell, weil seine Themen hochaktuell sind, sagt Lisane Basquiat beim Durchwandern der Ausstellung ihres Bruders in Wien. Schon Anfang der 1980er verarbeitete Jean-Michel Basquiat zeichnend Polizeigewalt, Alltagsrassismus und Klassismus. Verändert hat sich an der Situation der People of Colour seither nicht viel – George Floyd war und bleibt kein Einzelfall. Gerade in Zeiten wie diesen müsse also eine Basquiat-Ausstellung angesetzt werden, erklärt Albertina-Chef Klaus-Albert Schröder. Aber nicht nur deshalb. Sondern auch um den Impact des jung verstorbenen Genies auf Kunstgeschichte und Popkultur in Österreich endlich angemessen zu würdigen.