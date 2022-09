Reisebus erfasste in Innsbruck Radfahrerin: 20-Jährige schwer verletzt

Ein 54-jähriger Rumäne fuhr gegen 19.20 Uhr mit einem Reisebus am Beginn der Museumstraße bei der dortigen Bahnunterführung in Richtung Westen. An der Kreuzung mit der Ing. Etzel-Straße wollte der Lenker laut Polizei entgegen des dort bestehenden Abbiegeverbotes nach rechts in die Ing.-Etzel-Straße einbiegen. Gleichzeitig überquerte eine 20-jährige Österreicherin auf ihrem Fahrrad die dortige Radfahrüberfahrt.