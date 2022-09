Fernsicht und goldene Momente

Klare Sicht, bunte Farben und die tiefer stehende Sonne, die Wanderwege und Hüttenterrassen in ihr goldenes Licht taucht: Der Herbst kehrt ein auf Tirols Hochplateau – und mit ihm die wohl schönste Wanderzeit in der Region.

Schon allein, wenn man mit der Standseilbahn und der Jochgondel nach oben fährt, genießt man im klaren Herbstlicht wundervolle Aus- und Weitblicke aufs Hochplateau, den Naturpark Karwendel mit seinen schroffen Gipfeln, das Inntal und den Alpenhauptkamm sowie auf die Hohe Munde und das Wettersteingebirge. Noch eindrucksvoller sind diese aber auf der Königstour, die beginnend am Seefelder Joch über die Seefelder Spitze zur Reither Spitze führt. Der Weg, an manchen Stellen luftig, erfordert Trittsicherheit, belohnt aber mit einem einmaligen Bergerlebnis.

Beim Abstieg wartet auf 2238 Metern die Nördlinger Hütte, die höchstgelegene im Karwendelgebirge. Sie lädt mit Hüttenklassikern und besonderen Schmankerln, wie ihrem berühmten Nepalesischen Linseneintopf, zur Einkehr ein. Frisch gestärkt hat man dann die Wahl: auf der Hütte übernachten, einen atemberaubenden Sonnenuntergang erleben und am nächsten Morgen zu einer der unzähligen anderen Touren im Karwendel aufbrechen, zu Fuß ins Tal wandern oder ganz gemütlich am Sonnenhang entlang zurück zum Härmelekopf gehen und von dort aus mit der Gondel ins Tal fahren.

Wer es noch ein wenig spektakulärer mag, kann sich am Seefelder Panorama-Klettersteig versuchen: Der Einstieg ist von der Bergstation Rosshütte in einer knappen halben Stunde erreicht, der Steig selbst führt dann in rund eineinhalb Stunden und im Schwierigkeitsgrad C zur Seefelder Spitze. Die Ausblicke aufs Tal sind beeindruckend, und der Rücken wird dank der Südwest-Ausrichtung stets von der herbstlichen Sonne gewärmt. Am Rückweg lädt das „Das Kaffee 2064“ am Seefelder Joch zur Einkehr ein.