Abgestellter Pkw ging in Wörgl in Flammen auf

Wörgl – Ein in der Karl-Schönherr-Straße in Wörgl abgestellter Pkw geriet am Freitag gegen 3.20 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand. Ein daneben abgestellter Pkw wurde durch die starke Hitzeabstrahlung ebenfalls erheblich beschädigt (Seitenscheibe geborsten, Seitenspiegel geschmolzen).