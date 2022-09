Kryptowährungen legen zu: Bitcoin wieder über 20.000 Dollar

Frankfurt – Die insgesamt bessere Stimmung an den Finanzmärkten hat vor dem Wochenende auch die Kurse von Kryptowährungen steigen lassen. Am Freitagvormittag legten viele Digitalanlagen spürbar zu. Der Bitcoin als nach Marktwert größte Internetdevise stieg wieder über die Marke von 20.000 US-Dollar. Im Hoch wurde ein Kurs von 20.830 Dollar (20.811 Euro) markiert, was einem Anstieg von knapp 1.500 Dollar oder etwa 7 Prozent zum Vortag entspricht.