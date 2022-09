Waldbrand bei Los Angeles auf doppelte Größe angewachsen

Das Feuer war am Montag in der Nähe der Ortschaft Hemet südöstlich von Los Angeles ausgebrochen.

Los Angeles – Ein großer Waldbrand außerhalb von Los Angeles hat sich stark ausgebreitet. Wie die Feuerwehr des US-Bundesstaats Kalifornien am Donnerstag mitteilte, erstreckt sich das „Fairview"-Feuer inzwischen über 7700 Hektar – das ist doppelt so viel wie am Mittwoch. Die Feuerwehr warnte vor einer weiteren Ausbreitung, vor allem nach Osten.