Westösterreichs größte Karrieremesse findet digital statt!

Die Vorteile der digitalen Recruiting- und Karrieremesse liegen auf der Hand: Anreise, Verpflegung, Transportwege für Messestände, etc. fallen weg und tragen somit zur Reduzierung des ökologischen Fußabdruckes bei. Zudem sind die Messeteilnehmer:innen nicht an einem Standort gebunden, sondern können überregional dabei sein. Folglich können mehr Absolvent:innen, Studierende und Young Professionals erreicht werden und die Chance, die richtigen Kanditat:innen zu finden, steigt. Das Face-to-Face Treffen bleibt auf der c&c/ml digital auch nicht auf der Strecke: Statt am Messetag durch die Halle zu schlendern und mitten im Getümmel ein Gespräch mit den jeweiligen HR-Verantwortlichen zu suchen, können Videointerviews durchgeführt werden.