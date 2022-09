Almabtriebs-Feste, Sprachsalz bis Josh.: Das ist am Wochenende los in Tirol

Zwei Stars der hiesigen Musikszene – Melissa Naschenweng und Josh. – beehren das Tiroler Unterland, für Literaturenthusiasten wird's beim Sprachsalz-Festival in Hall spannend. Sportfans kommen bei den Tyrolean Wakeboard Masters in der Area47 auf ihre Kosten. Und in allen Bezirken starten vielerorts die Almabtriebe samt großem Festreigen – das und mehr ist am Wochenende los in Tirol.

© imago/APA/Sprachsalz/TVB