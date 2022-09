Häftling legte Brand in Zelle in Klagenfurt: Fünf weitere Jahre Haft

Klagenfurt – Wegen Brandstiftung ist am Freitag am Landesgericht Klagenfurt ein 35-jähriger Insasse der Justizvollzugsanstalt Klagenfurt zu fünf weiteren Jahren Haft verurteilt worden. Der Algerier hatte die Schaumstoffmatratze seiner Haftzelle in Brand gesetzt, zwei Beamte erlitten Rauchgasvergiftungen. Der 35-Jährige wird außerdem in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.