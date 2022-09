King Charles III. und Camilla: Vom Skandal- zum neuen Königspaar

London – Rottweiler hat man sie in Großbritannien lange genannt – oder Pferd. Und ihm wurde vorgeworfen, dass er sie seiner jungen, schönen und von so vielen verehrten Ehefrau vorzog. Jetzt werden die beiden nach dem Tod von Elizabeth II. ein Königspaar: King Charles III. und seine Queen Camilla. Es ist noch gar nicht so lange her, da hätte das womöglich sogar Proteste auf Londons Straßen hervorgerufen, in denen die Begeisterung für Charles' erste Ehefrau Diana so überwältigend war.