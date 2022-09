20 Kilometer Stau nach Lkw-Unfall auf der A12 bei Kundl

Kundl – Zu einem massiven Stau kam es am Freitag im Frühverkehr nach einem Unfall auf der Inntalautobahn bei Kundl. Ein 34-Jähriger war gegen 8 Uhr mit einem Kleintransporter am rechten Fahrstreifen in Richtung Kufstein unterwegs. Wegen einer Fahrzeugpanne am rechten Fahrstreifen im Baustellenbereich kurz vor der Ausfahrt „Wörgl-Ost“ und wegen des starken Verkehrsaufkommens hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits eine Kolonne bzw. ein Lkw-Stau am rechten Fahrstreifen gebildet.