Energiekrise: Felbermayr kritisiert "Vollkasko-Mentalität" in Österreich

Wien – Wifo-Chef Gabriel Felbermayr sieht in der steigenden Staatsverschuldung durch hohe Subventionen in der Energiekrise eine Gefahr. "Wir dürfen den Staat nicht überfordern. Mir macht die Vollkasko-Mentalität in Österreich Sorgen", sagt der Wifo-Chef der Süddeutsche Zeitung. Zugleich warnte er, dass die steigenden Energierechnungen in den Haushalten zu einer sinkenden Akzeptanz der EU-Sanktionspolitik führen werden. "Es wird ein sehr heißer Herbst", prognostiziert Felbermayr.