Däne Pedersen feierte dritten Tagessieg bei der Vuelta, Evenepoel souverän

Däne Mads Pedersen hat seinen dritten Etappensieg bei der diesjährigen Vuelta gefeiert. Damit baute der Ex-Weltmeister vom Team Trek-Segafredo am Freitag seine Führung in der Punktwertung weiter aus. Nach gut 138 km rund um Talavera de la Reina war Pedersen im finalen Sprint des Pelotons nicht zu bezwingen. Der Belgier Remco Evenepoel erreichte mit dem Feld das Ziel und kam dem Gesamtsieg einen Schritt näher.

Der 22-Jährige verteidigte das Rote Trikot des Gesamtführenden auf dem Kurs mit zwei Anstiegen souverän und liegt weiter 2:07 Minuten vor dem Spanier Enric Mas und 5:14 Minuten vor dessen Landsmann Juan Ayuso. Der in Mas' Movistar-Team fahrende Gregor Mühlberger kam mit etwas mehr als einer Minute Rückstand im Ziel an, der Niederösterreicher hielt seinen 55. Rang in der Gesamtwertung.