Das Spiel in voller Länge: Kufstein nach 2:0 in Kitzbühel wieder Tabellenführer

Der FC Kufstein übernahm am Freitagabend mit einem 2:0-Erfolg beim FC Kitzbühel die Tabellenführung in der tt.com Regionalliga Tirol. Für die Festungsstädter war es der bereits siebte Sieg im neunten Saisonspiel. Bei uns könnt ihr euch das Match noch einmal in voller Länge anschauen. Die Partie des bisherigen Leaders Silz/Mötz gegen die Reichenau wurde aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt.