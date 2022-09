Großer Schaden bei Einbrüchen in Lienz und Ebbs

Tristach – Einbrecher beschäftigen die Polizei im Tiroler Unterland und in Osttirol. In der Nacht auf Freitag gelangten unbekannte Täter vermutlich durch eine unversperrte Tür in die Tiefgarage einer Wohnhausanlage in der Tristacherstraße in Lienz. Dort entwendeten sie aus einem abgestellten Pkw einen geringen Eurobetrag sowie zwei Bankomatkarten. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge begaben sich die Täter anschließend zu einem nahegelegenen Lebensmittelgeschäft und tätigte mit den entwendeten Bankomatkarte mehrere Käufe bei den Zigaretten- sowie Snack- und Getränkeautomaten. Aufgrund durchgeführter Erhebungen ist anzunehmen, dass sich die Verdächtigen am Freitag in der Zeit zwischen 0.30 Uhr bis etwa 4 Uhr im Bereich des ADEG-Sparmarktes aufgehalten haben. Zweckdienliche Hinweise sind an die Polizeidienststelle Lienz unter Tel. 059133 / 7230 erbeten.