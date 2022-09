Geld auf Gefängniskonto von R. Kelly wird konfisziert

New York – Das Geld auf dem Gefangenenkonto von Ex-Popstar R. Kelly (55) wird auf Anordnung einer New Yorker Richterin konfisziert. Die zuständige Gefängnisbehörde müsse in den kommenden zehn Tagen einen Scheck über die Summe von 27.828 Dollar und 24 Cents (rund 27.700 Euro) an das Gericht ausstellen, legte Richterin Ann Donnelly am Freitag fest, da Kelly noch nichts von seiner Ende Juni verhängten Geldstrafe in Höhe von rund 100.000 Dollar bezahlt habe.

Wie das Geld auf dem Gefangenenkonto von Kelly zusammengekommen war, wurde nicht mitgeteilt. Kelly war bei dem Prozess in New York Ende Juni unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger auch zu einer Haftstrafe von 30 Jahren verurteilt worden. Derzeit steht er schon wieder vor Gericht, diesmal in Chicago. Unter anderem wegen der Herstellung von Kinderpornografie in mehreren Fällen, der Verleitung Minderjähriger zu sexuellen Handlungen und der Behinderung der Justiz ist er in 13 Punkten angeklagt. Dem "I Believe I Can Fly"-Sänger droht erneut eine jahrzehntelange Haftstrafe. (APA/dpa)