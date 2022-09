Ein letzter Tag in Sorge um die Queen: So verlief der Donnerstag

Als Queen Elizabeth II. starb, war ein Regenbogen am Buckingham Palace zu sehen. Am Nachmittag hatten sich bereits viele Menschen vor dem Londoner Palast versammelt, um auf Nachrichten zu warten.

➤ 12.32 Uhr Ortszeit (13.32 Uhr MESZ): In einer kurzen Erklärung teilt der Buckingham-Palast mit, die Ärzte von Elizabeth II. seien nach einer morgendlichen Untersuchung „besorgt" wegen ihres Gesundheitszustands und hätten eine ärztliche Überwachung auf Schloss Balmoral empfohlen.

➤ 12.39 Uhr Ortszeit: Die BBC unterbricht ihr laufendes Programm mit der Nachricht zum Gesundheitszustand der Queen und berichtet anschließend fortlaufend über die Entwicklungen. Moderator Huw Edwards trägt einen dunklen Anzug mit weißem Hemd und schwarzer Krawatte gemäß dem BBC-Dresscode bei Todesfällen in der königlichen Familie.

➤ 13.55 Uhr Ortszeit: Ein Sprecher von Prinz Harry und dessen Frau Meghan, die in den USA leben, kündigt an, das Paar, das sich zufällig gerade in London aufhält, werde ebenfalls nach Schottland eilen. Letztlich fährt jedoch nur Harry.