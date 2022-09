Unfall in Lermoos: Auto landete in der Loisach

Lermoos – Bei einem Autounfall auf der Ehrwalder Straße in Lermoos blieben die beiden Lenker am Freitagabend wie durch ein Wunder unverletzt. Über den genauen Unfallhergang ist derzeit noch nichts bekannt: Bei dem Zwischenfall landete aber einer der Pkw auf einer Böschung. Der zweite wurde gegen die Leitschiene geschleudert und stürzte in die Loisach ab. Dort wurde der Pkw dann von einem Abschleppunternehmen und Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr geborgen. Für die Dauer der Bergung bildete sich ein Rückstau. (TT.com)