Für Strom in Österreich 4,4 Mrd. Euro mehr bezahlt

Wien – Das Tarifvergleichsportal durchblicker plädiert für eine dringende Änderung der europäischen Marktregeln am Strommarkt, über die am Freitag die EU-Energieminister beraten. Denn die Verwerfungen am Energiemarkt würden dazu führen, dass die Stromproduzenten heuer den Strom, der in Österreichs Haushalten verbraucht wird, um 4,4 Mrd. Euro über den Herstellungskosten verkaufen. Das hat das Tarifvergleichsportal errechnet und gestern Freitag mitgeteilt, an dem wichtige Beratungen der EU-Energieministerinnen und -minister gibt stattfinden.