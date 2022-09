Sommeraktion im Bezirk Reutte: Mit Gratiseis zum Radeln animiert

Reutte – An drei Tagen im Sommer hatten Radfahrer die Möglichkeit, sich ein Gratiseis in elf Schwimmbädern im Bezirk Reutte zu sichern. Mit der Aktion wollte die Regionalentwicklung Außerfern (REA) aufzeigen, dass umweltfreundliche Mobilität ganz einfach sein kann. Schlussendlich wurden 512 Gratiseis ausgegeben.

Absoluter Spitzenreiter war das Freibad der Gemeinde Bach mit 130 vereisten Belohnungen. Während die Freibadbetreiber verstärkt in ihre Tiefkühltruhen greifen mussten, blieb die Aktion in der Therme in Reutte und dem Hallenbad in Ehrwald hingegen fast ohne Widerhall. Saunabesucher scheinen nicht gerne mit dem Bike anzureisen. Die Ausgaben für das Eis übernahmen die Gemeinden, die Werbung REA. Wechselhaftes Wetter und eine große Zahl anderer Freizeitangebote und Veranstaltungen hinderten einige an der Teilnahme, glaubt man bei REA.