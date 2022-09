Neuer Landesfeuerwehrkommandant: Für die Kleinen und das große Ganze

Innsbruck – Mit zwölf Jahren tritt Jakob Unterladstätter in die Jugendfeuerwehr ein, vier Jahre später den aktiven Dienst an. Innerhalb der Organisation legt er – von der Orts- bis auf die Bezirksebene – eine Karriere hin, wie sie im Brandbekämpfer-Bilderbuch steht und die gestern ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Der Unternehmer aus Strass im Zillertal wird in Igls zum neuen Landeskommandanten gewählt. Den Sorgen der kleineren Wehren, die er aus eigener Erfahrung gut kennt, will sich der 51-Jährige genauso widmen wie den ganz großen Herausforderungen der Zeit.