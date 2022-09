Ischgl: Land soll auf Verjährung verzichten

Innsbruck – In den vom Verbraucherschutzverein (VSV) angestrengten Amtshaftungs- bzw. Schadenersatzklagen gegen die Republik wegen des Corona-Managements in Ischgl will jetzt VSV-Obmann Peter Kolba auch das Land Tirol klagen. Er spricht von Behördenversagen. Wenngleich Kolba der Überzeugung ist, dass die Tiroler Behörden im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung tätig gewesen seien und deshalb die Republik hafte. Bekanntlich hat das Oberlandesgericht Wien die Abweisung der Klagen aufgehoben, zwischenzeitlich legte die Finanzprokuratur als Anwalt des Staates dagegen Berufung ein. Und darum geht es jetzt.

Kolba informierte am Freitag in einem Schreiben Tirols LH Günther Platter, die Finanzprokuratur vertrete im Rekurs die Ansicht, dass nicht der Bund „für die wissentlich falsche Medieninformation vom 5. März 2020 haften würde, sondern das Land Tirol“. Die Klagen seien deshalb abzuweisen, der Oberste Gerichtshof (OGH) habe darüber zu entscheiden. Obwohl Kolba glaubt, dass der OGH rasch entscheiden wird, könnten die Schadenersatzansprüche der Ischgl-Opfer verjähren, sollte es doch länger dauern. Um eine unökonomische „Klage aus Vorsicht“ zu vermeiden, schlägt Kolba vor, dass das Land Tirol einen Verjährungsverzicht bis zur rechtskräftigen Klärung der Haftung durch den Bund bzw. bis zu einer allfälligen Einigung mit der Finanzprokuratur über einen Generalvergleich abgeben sollte.

Im Land Tirol nahm man diese Vorgehensweise am Freitag so zur Kenntnis. Inhaltlich wollte man sich dazu jedoch nicht äußern, weil es sich um ein laufendes Verfahren handelt. Außerdem kenne man noch nicht den Inhalt des Rekurses, heißt es. Schlussendlich sind die Juristen im Amt der Tiroler Landesregierung der Meinung, dass wegen der mittelbaren Bundesverwaltung der Bezirkshauptmannschaft Landeck jedenfalls keine Klage gegen das Land Tirol möglich sei. Sollte der Bund allerdings zur Haftung gegenüber den Betroffenen verurteilt werden, könne sich die Republik beim Land schadlos halten und Regress fordern.

Anwalt Alexander Klauser kündigte an, dass der VSV erstmals auch gegen einen prominenten Hotelier aus Ischgl Klage einreichen werde. Die Klägerin war Gast in dem Hotel und hat sich vor der Anreise im Jahr 2020 explizit im Hotel erkundigt, ob alles okay sei, und das Hotel habe „wider besseres Wissen erklärt, dass es in Ischgl keine Probleme mit Covid-19 gebe“. (pn)