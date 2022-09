Nassereither Tennisanlage vor Umzug in die gelbe Zone

Nassereith – „Demnächst“, erklärte der Nassereither Bürgermeister Herbert Kröll diese Woche dem Gemeinderat, werde der Bau der neuen Tennisanlage begonnen. Noch ist nicht alles in trockenen Tüchern, bestätigte er, doch er ist überzeugt, die Rodungsbewilligung und die naturschutzrechtliche Genehmigung bald in den Händen zu haben. Denn auch wenn es gewisse naturschutzrechtliche Bedenken gebe – das öffentliche Interesse würde überwiegen. Und so glaubt er an den baldigen Baustart am neuen Standort beim Spielplatz und Kletterparkplatz, der mehrheitlich vom Gemeinderat und insbesondere von den Mitgliedern des Tennisclubs bevorzugt wurde.