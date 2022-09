Inflation befeuert Goldrausch auch in Österreich

In Krisenzeiten scheinen die Menschen zu Gold zu greifen.

Wien – Im Drei-Schicht-Betrieb laufen die voll ausgelasteten Maschinen. Und doch: Die Großhändler in den USA oder Japan können aktuell nicht so viel Gold der Münze Österreich kaufen, wie sie gerne würden. „Wir müssen zuteilen“, sagt Generaldirektor Gerhard Starsich. Denn mehr gehe schlicht nicht mehr. Schon seit der Weltfinanzkrise sei die Nachfrage nach Gold konstant hoch gewesen. „2019 ist sie dann etwas eingebrochen“, sagt Starsich, „die Wirtschaft florierte.“ Der Goldumsatz der Münze Österreich lag bei einer halben Milliarde Euro. Dann kam Corona, der Umsatz explodierte förmlich, hat sich verzehnfacht. Der Krisen kein Ende, schwächte sich die Nachfrage auch nach Abflachen der Pandemie nicht ab. Vielmehr habe der Krieg erneut zu einem Boom geführt: „Wir wissen noch nicht, wie der Weihnachtsgeschäft dieses Jahr wird, aber wir rechnen mit einem Jahresumsatz von 3,6 bis 4 Mrd. Euro“, sagt der Generaldirektor der Münze Österreich – ein Plus von 30 Prozent zum Corona-Jahr.