Ladendieb verletzte 29-Jährigen in Innsbruck mit Aschenbecher

Innsbruck – Gleich mehrere Fälle von Körperverletzung beschäftigen die Polizei in Innsbruck. Beim Versuch einen Ladendieb anzuhalten, schlug dieser dem 29-jährigen Mitarbeiter ins Gesicht und warf einen Aschenbecher sowie ein Tablett in die Richtung des Opfers. Der 29-Jährige wurde dabei im Gesicht verletzt (u.a. Nasenbeinbruch und Prellungen). Der 39-jährige Österreicher flüchtete, konnte aber kurze Zeit später festgenommen werden.

In einem Lokal in Innsbruck kam es am Freitag kurz vor Mitternacht zu einem Streit. Eine 55-jährige Österreicherin wurde aufgefordert, das Lokal zu verlassen. Daraufhin verletzte sie die 57-jährige Wirtin mit einem Weinglas. Sie wurde mit Schnittwunden am linken Unterarm in die Klinik gebracht.