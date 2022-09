Beleuchtung zu Weihnachten geht in Innsbruck früher aus

Kein Rütteln an der Weihnachtsbeleuchtung in Innsbruck – sie dürfte aber früher ausgeschalten werden.

Innsbruck – Dunkle Novembertage, trist und grau. Nur erhellt durch den Glanz der Weihnachtsdeko – all das mag noch weit weg sein. Im Hinblick auf die steigenden Energiekosten, im Lichte der Stromabschaltungen von öffentlichen Gebäuden und einer politischen Debatte über die Symbolik derartiger Maßnahmen rückt das Thema aber sehr schnell nah. So auch in Innsbruck.