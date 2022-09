Bulli unter Strom: Legende kehrt revolutionär zurück

Der allerdings, das lässt sich nach einem Fahrtag in Dänemark und Südschweden bereits sagen, ist tatsächlich anders. Das liegt primär am Überbau, denn der 4,71 Meter lange ID.Buzz ist eine Neuinterpretation des T1-Kleinbusses von Volkswagen, baut also hoch und breit, offeriert viel Raum für die Insassen und das Gepäck – und profitiert von seinem schnörkellos anmutenden Design. Dies kommt vor allem dann zum Tragen, wenn eine der vier möglichen Zweifarbenlackierungen gewählt wurde, die Freude am Leben ausstrahlen und in dieser Hinsicht ansteckend auf andere Verkehrsteilnehmer und Passanten wirken. Sonder Zahl schauten ebendiese dem ID.Buzz im spätsommerlichen Kopenhagen nach, von Jung bis Alt schienen alle begeistert zu sein von der Farbenpracht und dem positiven Lebensgefühl, das vom ID.Buzz ganz offensichtlich ausgeht.