Siegen oder fliegen: Für die Raiders geht es heute um alles

Innsbruck – „Alle sind fit“, erklärte Headcoach Kevin Herron gestern Vormittag mit fokussiertem Blick. Am Abend ließ der Erfolgstrainer der Tiroler seine Jungs noch einmal schwitzen, dann ging es in der Nacht auf heute im Bus nach Hamburg. Dort steigt um 14.45 Uhr das Spiel des Jahres: Es geht um den Finaleinzug in der European League of Football (ELF).