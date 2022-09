Sensibilität in Bezug auf die „deutlich steigenden“ Asylantragszahlen mahnte am Dienstag Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) an. Die Tiroler Freiheitlichen stimmen in den Chor ein. Sie schreiben in ihren Aussendungen regelmäßig von illegaler Masseneinwanderung und fordern eine „Schubumkehr mit einer harten Asyl- und Migrationspolitik“.