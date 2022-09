ÖVP-Generalsekretärin Sachslehner tritt zurück

Wien – ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner tritt zurück. Für 10 Uhr am heutigen Samstag hat die ÖVP zu einer „persönlichen Erklärung“ Sachslehner in der Bundesparteizentrale eingeladen. Am gestrigen Freitagabend hatte Sachslehner einen Koalitionskrach um den Klimabonus für Asylwerber derart eskalieren lassen, dass sie von ÖVP-Klubchef August Wöginger zurückgepfiffen wurde.