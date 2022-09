Brennerautobahn nach Lkw-Unfall an der Grenze derzeit gesperrt

Der 51-jährige Lkw-Lenker aus Serbien habe laut eigenen Angaben einen Schwindelanfall bekommen. Daher fuhr er von der Autobahn ab, um am Parkplatz bei der Kontrollstelle am Brenner eine Pause einzulegen. Kurz vor dem Unfall sei er mit etwa 30-40 km/h am Parkplatz gefahren. Ab diesem Zeitpunkt könne er sich an nichts mehr erinnern, teilte die Polizei mit. Der 51-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. (TT.com)