Tiroler Skeleton-Pilotin Flock nach massivem Bandscheibenvorfall operiert

Innsbruck – Tirols Skeleton-Aushängeschild Janine Flock hat einen massiven Bandscheibenvorfall erlitten. Die 33-jährige Rumerin, Weltcup-Gesamtzweite im Skeleton der vergangenen Saison, hat sich am Freitag in Innsbruck bereits einer Operation unterzogen, die gut verlaufen ist. „Nach den akuten Schmerzen im Rücken habe ich mich sofort an Doktor Gabl vom Sanatorium Kettenbrücke in Innsbruck gewendet. Nach der Magnetresonanz-Untersuchung war klar, dass eine OP notwendig ist, weil der Bandscheibenvorfall wirklich massiv war“, berichtete Flock am Samstag.