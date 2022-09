Traktor-Gespann stürzte in Schwaz ab: Lenker (29) tot, zwei Schwerverletzte

Schwaz – Ein tödlicher Unfall hat sich Samstagfrüh im Gemeindegebiet von Schwaz ereignet. Bei der Abfahrt von der Proxenalm im Gebiet des Kellerjoch stürzte ein Traktor mit Viehanhänger rund 150 Meter in eine steile, felsdurchsetzte Rinne ab. Der Unfall wurde kurz nach 8 Uhr von einem Passanten bemerkt, der Alarm schlug.

Gegen 6.30 Uhr war der 29-jährige Lenker mit einer 17-Jährigen und einem gleichaltrigen jungen Mann auf dem Forstweg talwärts unterwegs. Auf dem Einachsanhänger beförderten sie elf Rinder. Nach etwa 600 Meter Fahrstrecke geriet das linke Rad des Anhängers in einer Kurve bis an den Rand der Straße. Dabei brach plötzlich die talseitige Befestigung der Schotterstraße, der Anhänger kippte nach links und riss den Traktor mit in die Tiefe. Sich mehrmals überschlagend stürzte das Gespann ab, alle drei Insassen wurden aus dem Fahrzeug geschleudert.